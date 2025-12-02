Splashed cavaliers Brasserie Kérampont Lannion
Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor
2025-12-02 20:30:00
Lycéens à Lannion, les splashed cavaliers jouent un répertoire du genre Pop/Rock/Blues comme les Red Hot Chili Peppers, Oasis ou Green Day.
Restauration sur place .
