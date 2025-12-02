Splashed cavaliers Brasserie Kérampont Lannion

Splashed cavaliers

Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Lycéens à Lannion, les splashed cavaliers jouent un répertoire du genre Pop/Rock/Blues comme les Red Hot Chili Peppers, Oasis ou Green Day.

Restauration sur place .

Brasserie Kérampont 2 hent koz montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Splashed cavaliers Lannion a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose