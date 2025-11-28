SPLEEN & CO en concert Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

SPLEEN & CO en concert

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

L’espace d’un soir, les revoilà ensemble !

En chair et en notes, Rivo Ralison et Jean-Luc Nesta Mondelice retrouvent les histoires trop pleines de vie d’Hervé Gissot, alias Spleen l’ancien, et les horizons musicaux de Christophe Bunel.

Entre blues noir et rose, en autocar casse-gueule, en bagnole, ou en pédalo, tous les moyens sont bons pour dérouler cet itinéraire bis. Et les quatre loustics ont plus d’un détour dans leurs sacs ! Parfois hors pistes et pas dans les clous, le quartet, entre énergie, fantaisie et poésie, vient déglacer les cœurs sans demander l’autorisation. Ça s’appelle Chansons sans fraises.

Sacré programme !

Concert assis. Chansons sans fraises

Hervé Gissot • textes & chant

Christophe Bunel • compositions, guitare vert pomme, chant

Jean-Luc Nesta Mondelice • batterie & percussions, chant

Rivo Ralison • contrebasse, basse électrique, banjo .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : SPLEEN & CO en concert

For one evening, they’re back together!

In flesh and notes, Rivo Ralison and Jean-Luc Nesta Mondelice reunite with the lively stories of Hervé Gissot, alias Spleen l’ancien, and the musical horizons of Christophe Bunel.

German : SPLEEN & CO en concert

Für einen Abend sind sie wieder zusammen!

In Fleisch und Blut finden Rivo Ralison und Jean-Luc Nesta Mondelice die allzu lebensfrohen Geschichten von Hervé Gissot alias Spleen l’ancien und die musikalischen Horizonte von Christophe Bunel wieder.

Italiano :

Per una sera, sono tornati insieme!

Rivo Ralison e Jean-Luc Nesta Mondelice uniscono le forze con le storie vivaci di Hervé Gissot, alias Spleen l’ancien, e gli orizzonti musicali di Christophe Bunel.

Espanol :

Por una noche, ¡vuelven a estar juntos!

Rivo Ralison y Jean-Luc Nesta Mondelice unen sus fuerzas a las vivas historias de Hervé Gissot, alias Spleen l’ancien, y a los horizontes musicales de Christophe Bunel.

