SPLEEN & CO en concert Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen vendredi 28 novembre 2025.
SPLEEN & CO en concert
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
L’espace d’un soir, les revoilà ensemble !
En chair et en notes, Rivo Ralison et Jean-Luc Nesta Mondelice retrouvent les histoires trop pleines de vie d’Hervé Gissot, alias Spleen l’ancien, et les horizons musicaux de Christophe Bunel.
Entre blues noir et rose, en autocar casse-gueule, en bagnole, ou en pédalo, tous les moyens sont bons pour dérouler cet itinéraire bis. Et les quatre loustics ont plus d’un détour dans leurs sacs ! Parfois hors pistes et pas dans les clous, le quartet, entre énergie, fantaisie et poésie, vient déglacer les cœurs sans demander l’autorisation. Ça s’appelle Chansons sans fraises.
Sacré programme !
Concert assis. Chansons sans fraises
Hervé Gissot • textes & chant
Christophe Bunel • compositions, guitare vert pomme, chant
Jean-Luc Nesta Mondelice • batterie & percussions, chant
Rivo Ralison • contrebasse, basse électrique, banjo .
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
English : SPLEEN & CO en concert
For one evening, they’re back together!
In flesh and notes, Rivo Ralison and Jean-Luc Nesta Mondelice reunite with the lively stories of Hervé Gissot, alias Spleen l’ancien, and the musical horizons of Christophe Bunel.
German : SPLEEN & CO en concert
Für einen Abend sind sie wieder zusammen!
In Fleisch und Blut finden Rivo Ralison und Jean-Luc Nesta Mondelice die allzu lebensfrohen Geschichten von Hervé Gissot alias Spleen l’ancien und die musikalischen Horizonte von Christophe Bunel wieder.
Italiano :
Per una sera, sono tornati insieme!
Rivo Ralison e Jean-Luc Nesta Mondelice uniscono le forze con le storie vivaci di Hervé Gissot, alias Spleen l’ancien, e gli orizzonti musicali di Christophe Bunel.
Espanol :
Por una noche, ¡vuelven a estar juntos!
Rivo Ralison y Jean-Luc Nesta Mondelice unen sus fuerzas a las vivas historias de Hervé Gissot, alias Spleen l’ancien, y a los horizontes musicales de Christophe Bunel.
