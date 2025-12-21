Splendeur romantique, Vierzon
Splendeur romantique
37 Avenue de la République Vierzon
Début : 2026-01-17 20:30:00
2026-01-17
Concert par l’orchestre d’harmonie de la ville de Vierzon
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 66
English :
Concert by the Vierzon town harmony orchestra
