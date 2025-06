Splendeur Sacrée Troyes 29 juin 2025 07:00

Aube

Splendeur Sacrée Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

À l’occasion de la fête des saints Pierre et Paul, patrons de la cathédrale, le nouvel ensemble catholique londonien Spiritus vous invite à une rencontre musicale et spirituelle exceptionnelle au cœur de la majestueuse cathédrale de Troyes.



Plongez dans une heure de musique sacrée romantique française, interprétée par un orchestre et chœur de 50 musiciens. Ce concert rend hommage aux chefs-d’œuvre connus et oubliés du patrimoine musical français, dans un cadre gothique saisissant.



Au programme des œuvres émouvantes de Franck, Fauré, Gounod, Berlioz, Massenet, Duruflé, Messiaen, et d’autres trésors spirituels.



Un moment hors du temps, gratuit et ouvert à tous, pour célébrer la beauté de la foi, de l’art et de la musique. .

Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul

Troyes 10000 Aube Grand Est

