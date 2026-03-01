Splendeurs du baroque. De Greco à Velázquez Musée Jacquemart-André Paris

Une collection d’envergure

Fondée en 1904 par l’érudit et mécène américain Archer Milton Huntington (1870-1955), la Hispanic Society of America est la plus ancienne et importante institution muséale dédiée à l’étude et à la valorisation des arts et des cultures du monde hispanophone et lusophone hors de la péninsule ibérique. Animé d’une passion profonde pour l’Espagne et ses expressions artistiques et littéraires, Huntington constitua au fil de ses études et de ses voyages un ensemble remarquable de peintures, sculptures, manuscrits, pièces archéologiques et objets d’art, qu’il installa dans un écrin spécialement conçu dans le nord-ouest de Manhattan, à New York (Audubon Terrace). Voulue comme un lieu capable de « condenser l’âme de l’Espagne, au travers des œuvres de la main comme de l’esprit », selon les mots d’Huntington (1898), la Hispanic Society of America abrite aujourd’hui plus de 750 000 pièces, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, couvrant plus de 35 pays et une grande variété de techniques et de mediums.

Le baroque hispanique

Au carrefour des influences italiennes et flamandes, mais également nourri par les découvertes et les échanges issus des territoires américains nouvellement conquis, l’art espagnol du Siècle d’or se caractérise par une richesse esthétique et thématique remarquable. Cette production constitue l’un des chapitres les plus singuliers de l’histoire artistique occidentale, bien que proportionnellement peu représentée dans les collections françaises. Des artistes venus de toute l’Europe, tels que Greco (1541-1614) ou Antonio Moro (v. 1520- v. 1577), participent au renouvellement de la peinture espagnole en lui insufflant innovation et vitalité. L’Espagne devient alors un terrain fertile pour l’épanouissement du style baroque. Ce terme, venant du portugais barroco, désignait à l’origine la forme d’une perle irrégulière et se caractérise, en art, par des formes foisonnantes, théâtrales et triomphantes, visant la séduction des sens. Francisco de Zurbarán, Juan Carreño de Miranda, Bartolomé Esteban Murillo ou encore Matteo Cerezo comptent parmi les maîtres de cette époque. La peinture espagnole excelle alors particulièrement dans les genres du portrait et des thématiques religieuses. Ces sujets religieux, imprégnés de l’esprit de la Contre-Réforme catholique, glorifient l’histoire, la dévotion et les dogmes sacrés dans une expression à la fois visuellement éloquente et intensément spirituelle. Le portrait espagnol est porté à son sommet par Velázquez, qui revitalise les anciennes formules au point de révolutionner le genre. Son Portrait de jeune fille (v. 1638-1642), présenté dans l’exposition, illustre parfaitement cette capacité à conférer une présence saisissante à ses modèles. Une œuvre de John Singer Sargent vient en contrepoint témoigner de l’influence durable de celui que Manet avait baptisé « le peintre des peintres ».

LE MONDE HISPANIQUE AU-DELÀ DE L’EUROPE

L’exposition comprend également des œuvres majeures d’artistes des XVIIe et XVIIIe siècles actifs ou originaires d’Amérique latine. Héritiers de la grande tradition picturale espagnole introduite après la conquête du « Nouveau Monde », ces peintres ont su marier apports occidentaux, techniques et traditions locales. Ce métissage a donné naissance à une production inédite et remarquable, encore très rarement montrée dans les musées français, dont l’exposition offrira une présentation précieuse.

Au printemps 2026, le Musée Jacquemart-André, en collaboration avec la Hispanic Society of America (New York), met à l’honneur l’art baroque hispanique. Elle vous offrira l’occasion d’admirer une quarantaine d’œuvres issues de la prestigieuse institution américaine et pour la première fois réunies en France, parmi lesquelles des peintures des grands maîtres du Siècle d’or tels que Velázquez, Greco et Zurbarán.

Du jeudi 26 mars 2026 au dimanche 02 août 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

vendredi

de 10h00 à 22h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 18h00

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T11:00:00+01:00

fin : 2026-08-02T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-26T10:00:00+02:00_2026-03-26T18:00:00+02:00;2026-03-27T10:00:00+02:00_2026-03-27T22:00:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T19:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T19:00:00+02:00;2026-03-30T10:00:00+02:00_2026-03-30T18:00:00+02:00;2026-03-31T10:00:00+02:00_2026-03-31T18:00:00+02:00;2026-04-01T10:00:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00;2026-04-02T10:00:00+02:00_2026-04-02T18:00:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T22:00:00+02:00;2026-04-04T10:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00;2026-04-05T10:00:00+02:00_2026-04-05T19:00:00+02:00;2026-04-06T10:00:00+02:00_2026-04-06T18:00:00+02:00;2026-04-07T10:00:00+02:00_2026-04-07T18:00:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T18:00:00+02:00;2026-04-09T10:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T22:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00;2026-04-13T10:00:00+02:00_2026-04-13T18:00:00+02:00;2026-04-14T10:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00;2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T18:00:00+02:00;2026-04-16T10:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00;2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00;2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T18:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T22:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T19:00:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T18:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T22:00:00+02:00;2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T19:00:00+02:00;2026-05-04T10:00:00+02:00_2026-05-04T18:00:00+02:00;2026-05-05T10:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00;2026-05-07T10:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T22:00:00+02:00;2026-05-09T10:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-10T10:00:00+02:00_2026-05-10T19:00:00+02:00;2026-05-11T10:00:00+02:00_2026-05-11T18:00:00+02:00;2026-05-12T10:00:00+02:00_2026-05-12T18:00:00+02:00;2026-05-13T10:00:00+02:00_2026-05-13T18:00:00+02:00;2026-05-14T10:00:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T22:00:00+02:00;2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-17T10:00:00+02:00_2026-05-17T19:00:00+02:00;2026-05-18T10:00:00+02:00_2026-05-18T18:00:00+02:00;2026-05-19T10:00:00+02:00_2026-05-19T18:00:00+02:00;2026-05-20T10:00:00+02:00_2026-05-20T18:00:00+02:00;2026-05-21T10:00:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T22:00:00+02:00;2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-24T10:00:00+02:00_2026-05-24T19:00:00+02:00;2026-05-25T10:00:00+02:00_2026-05-25T18:00:00+02:00;2026-05-26T10:00:00+02:00_2026-05-26T18:00:00+02:00;2026-05-27T10:00:00+02:00_2026-05-27T18:00:00+02:00;2026-05-28T10:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T22:00:00+02:00;2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00;2026-06-01T10:00:00+02:00_2026-06-01T18:00:00+02:00;2026-06-02T10:00:00+02:00_2026-06-02T18:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T18:00:00+02:00;2026-06-04T10:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T22:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00;2026-06-08T10:00:00+02:00_2026-06-08T18:00:00+02:00;2026-06-09T10:00:00+02:00_2026-06-09T18:00:00+02:00;2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T18:00:00+02:00;2026-06-11T10:00:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00;2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T18:00:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00;2026-06-18T10:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-21T10:00:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00;2026-06-22T10:00:00+02:00_2026-06-22T18:00:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00;2026-06-29T10:00:00+02:00_2026-06-29T18:00:00+02:00;2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T22:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T22:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T18:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T22:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T18:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T22:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00

Musée Jacquemart-André 158, boulevard Haussmann 75008 Paris



Afficher la carte du lieu Musée Jacquemart-André et trouvez le meilleur itinéraire

