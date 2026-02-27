Splendeurs et misères Théâtre jean Lurçat Aubusson
Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
2026-04-02
Le Théâtre des Évadés adapte de façon fidèle et énergique Illusions perdues de Balzac, dans un spectacle foisonnant et généreux. L’histoire d’une ascension et d’une chute, bien trop violente, qui va voir les rêves d’enfant de Lucien mourir de la main d’une société de l’argent et du profit, qui fait croire et qui tue. Dans cette adaptation par le jeune metteur en scène
Paul Platel, la lisibilité de la narration balzacienne est rendue avec sérieux et justesse. Elle remplit avec justesse une volonté de transmission et de valorisation d’un artisanat théâtral au service d’une
oeuvre du répertoire. .
Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com
