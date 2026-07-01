Splendeurs musicales d’Ukraine Badefols-d’Ans
vendredi 24 juillet 2026 · Badefols-d'Ans
Informations pratiques
Badefols-d’Ans
Splendeurs musicales d’Ukraine
Badefols-d’Ans Dordogne
Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Olena Bondarets, pianiste, Uliana Bondarets, violoniste ainsi que Vincent Nadal de l’académie musicale de Montignac, nous proposent un spectacle unique autour de Splendeurs musicales d’Ukraine.
A savourer le Vendredi 24 juillet à 20h en l’Eglise de Badefols d’Ans !
Olena Bondarets, pianiste, Uliana Bondarets, violoniste ainsi que Vincent Nadal de l’académie musicale de Montignac, nous proposent un spectacle unique autour de Splendeurs musicales d’Ukraine.
A savourer le Vendredi 24 juillet à 20h en l’Eglise de Badefols d’Ans ! .
Badefols-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Splendeurs musicales d’Ukraine
Olena Bondarets, pianist; Uliana Bondarets, violinist; and Vincent Nadal from the Montignac Music Academy present a unique performance celebrating the musical splendors of Ukraine.
Don’t miss it on Friday, July 24, at 8:00 p.m. at the Church of Badefols d’Ans!
L’événement Splendeurs musicales d’Ukraine Badefols-d’Ans a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir