Informations pratiques

Badefols-d’Ans

Splendeurs musicales d’Ukraine

Badefols-d’Ans Dordogne

Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Olena Bondarets, pianiste, Uliana Bondarets, violoniste ainsi que Vincent Nadal de l’académie musicale de Montignac, nous proposent un spectacle unique autour de Splendeurs musicales d’Ukraine.

A savourer le Vendredi 24 juillet à 20h en l’Eglise de Badefols d’Ans !

Olena Bondarets, pianiste, Uliana Bondarets, violoniste ainsi que Vincent Nadal de l’académie musicale de Montignac, nous proposent un spectacle unique autour de Splendeurs musicales d’Ukraine.

A savourer le Vendredi 24 juillet à 20h en l’Eglise de Badefols d’Ans ! .

Badefols-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Splendeurs musicales d’Ukraine

Olena Bondarets, pianist; Uliana Bondarets, violinist; and Vincent Nadal from the Montignac Music Academy present a unique performance celebrating the musical splendors of Ukraine.

Don’t miss it on Friday, July 24, at 8:00 p.m. at the Church of Badefols d’Ans!

L’événement Splendeurs musicales d’Ukraine Badefols-d’Ans a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir