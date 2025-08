Split fiction Médiathèque Jacques Demy Nantes

Split fiction Médiathèque Jacques Demy Nantes mercredi 1 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-01 16:00 – 17:30

Gratuit : non A partir de 7 ans. Entrée et sortie libres

Zoé et Mio sont autrices. L’une écrit de la fantasy, l’autre de la science-fiction. Elles sont invitées par une grande société à vivre une expérience unique : entrer dans les univers de leurs romans pour y vivre une aventure. Mais tout ne se passe pas comme prévu…La Bibliothèque municipale de Nantes s’associe à Cosmopolis pour l’édition 2024 de Décryptages et propose, tout au long du mois d’octobre, une programmation et une sélection de documents sur la thématique de la mort et des rites funéraires.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/