Split Fiction Médiathèque Jacques Demy Nantes 1 octobre 2025 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-01 16:00 – 17:30

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Jeu vidéo dans le cadre du festival DécryptagesZoé et Mio sont autrices. L’une écrit de la fantasy, l’autre de la science-fiction. Elles sont invitées par une grande société à vivre l’expérience unique d’entrer dans les univers de leurs romans pour y vivre une aventure. Mais tout ne se passe pas comme prévu.À partir de 7 ans

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ bm-centre@mairie-nantes.fr