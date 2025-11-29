SPLUJ, spectacle immersif Le Diapason Rennes Jeudi 22 janvier 2026, 12h00 Ille-et-Vilaine

Etudiant·es: Gratuit. Personnels de l’Université: 3€. Plein tarif: 5€

Une plongée onirique sur les traces des scientifiques de l’Ifremer

**Le 14 janvier prochain, le service culturel vous invite à une plongée dans les abysses !**

Le spectacle sonore “SPLUJ” est en effet le fruit d’une expérience inédite de collaboration entre artistes et scientifiques, et plus précisément entre la compagnie brestoise Teatr Piba et l’Ifremer.

“SPLUJ,” cela signifie « plongée » en breton… et c’est littéralement à une expérience immersive et sonore que les comédien.nes vont convier le public du Diapason.

Tout au long de l’après-midi, 4 sessions de 30 minutes seront proposées (à 12h, 13h, 15h et 16h). Le public prendra place dans la salle de spectacle du Diapason, dans l’obscurité, confortablement installé sur des transats. Equipés de casque audio, petits et grands seront conviés à un voyage sonore et sensoriel, guidés par les voix des comédien·nes.

Une évocation tour à tour réaliste et onirique d’une expédition scientifique. “SPLUJ” s’inspire en effet du journal de bord tenu par l’auteur et dramaturge David Wahl, lors de son voyage embarqué à bord du navire océanographique de l’Ifremer, le “Pourquoi-pas?”, en juillet 2017.

**► Mercredi 14 janvier, de 12h à 16h**

Etudiant·es et enfants: Gratuit / 3-5€

Durée des séances : 30 minutes chacune.

[Réservation](https://www.billetweb.fr/spluj1) obligatoire et ponctualité de rigueur. Pas d’entrée en salle une fois la séance démarrée.

A partir de 8 ans.

_Une création du Teatr Piba, en collaboration avec l’IFREMER, sur une invitation du Service culturel de l’Université._

https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.billetweb.fr/spluj1

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien