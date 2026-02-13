SPOC MIRACIP : Gestion des complications immunologiques liées à l’immunothérapie du cancer- Printemps 2026, Online, Gif-sur-Yvette

SPOC MIRACIP : Gestion des complications immunologiques liées à l’immunothérapie du cancer- Printemps 2026 23 février et 15 mai Online Essonne

Personnel académique, Étudiant·es en Master, Doctorant·es, Chercheur·ses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T10:00:00+01:00 – 2026-02-23T10:30:00+01:00

Fin : 2026-05-15T17:00:00+02:00 – 2026-05-15T17:30:00+02:00

L’immunothérapie est aujourd’hui un élément clé dans le traitement du cancer, offrant de nouvelles possibilités pour les patients. Les médicaments d’immunothérapie, appelés inhibiteurs de points de contrôle immunitaires (ICIs), ont véritablement transformé les traitements oncologiques. Bien que ces médicaments soient parmi les plus prometteurs, environ 70 % des patients traités par ICIs développent des effets secondaires, appelés événements indésirables immunologiques (irAEs). Ces irAEs sont uniques et différents de ceux des traitements traditionnels contre le cancer. Ils apparaissent généralement de manière retardée et durent plus longtemps. Certains peuvent être graves, voire mortels. Lorsqu’un signe clinique inattendu survient, le médecin doit rapidement distinguer s’il s’agit d’un irAE, d’une progression du cancer ou d’une autre cause (non liée). Il est donc essentiel de réaliser une évaluation collaborative de la situation du patient, ce qui a conduit à la mise en place de comités multidisciplinaires dans les centres de cancérologie. La gestion des irAEs impliquant de nombreuses spécialités, y compris la recherche (la physiopathologie des irAEs étant encore mal comprise), il est clair qu’il existe un besoin important de formation dans ce domaine. Ce cours a pour objectif d’acquérir des connaissances spécifiques sur la gestion des toxicités liées aux immunothérapies.

Les objectifs principaux de ce SPOC sont les suivants :

-Identifier les principales molécules et leurs mécanismes d’action

-En savoir plus sur les indications actuelles et futures des immunothérapies

-Identifier et gérer les événements indésirables immunologiques

Syllabus :

– Module A : Le système immunitaire et les points de contrôle immunitaires (5 heures)

– Module B : Indications de l’immunothérapie en oncologie (5 heures)

– Module C : Gestion des événements indésirables immunologiques (15 heures)

25 heures au total pour compléter le cours.

Format : Cette formation en anglais comprend :

– De courtes capsules vidéo (sous-titres EN & FR)

– Chaque capsule est suivie d’un quiz de connaissances. Ces quiz feront partie de votre note finale

– Un forum où vous pouvez échanger entre pairs et avec l’équipe pédagogique.

Une fois le contenu terminé et validé, vous recevrez un certificat universitaire.

Veuillez noter que le SPOC MIRACIP est gratuit pour les étudiants EUGLOH. Cependant, des frais s’appliquent pour les professionnels. Pour plus d’informations, veuillez contacter les organisateurs.

Online université Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eugloh.eu/courses-trainings/events/spoc-miracip-management-of-immunorelated-complication-of-cancer-immunotherapy-spring-2026/ »}]

Ce cours a pour objectif d’acquérir des connaissances spécifiques sur la gestion des toxicités liées aux immunothérapies. Du 23 février au 15 may 2026. EUGLOH immunothérapies

EUGLOH