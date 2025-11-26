SPOCK PROJET TAQUIN Toulouse

SPOCK PROJET Mercredi 26 novembre, 21h00 TAQUIN Haute-Garonne

11€ tarif plein/7 € tarif réduit

Début : 2025-11-26T21:00:00 – 2025-11-26T23:30:00

Fin : 2025-11-26T21:00:00 – 2025-11-26T23:30:00

Né à Toulouse, SPOCK PROJET explore un jazz hybride mêlant broken beat, groove et improvisation.

Le groupe se distingue par une fusion audacieuse de synthèses de textures, de piano percussif et mélodique, de guitare aérienne et colorée, de contrebasse massive et épurée, et de grosses caisses syncopées et serrées

Le 4et réunit Smaïn Merad(p), Fermin Mohan(g), Joachim Sontag(ct) et Charlotte Bélières(dr)

TAQUIN 23 rue des Amidonniers, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=1XFhFhubWBU »}]

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Nu jazz hybride