Spoink La Rotonde Châteaurenard

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Concert Spoink à la Rotonde.

Spoink sur scène, c’est 4 musiciens, des machines, des instruments, des idées qui fusent et des beats qui claquent entre techno, drum & bass, dubstep, parfois même quelques touches rock. Chaque live est unique, ils improvisent tout, en s’écoutant fort mais aussi en vous regardant. On peut danser, on peut fermer les yeux, on peut crier…, y’a pas de mode d’emploi ! Spoink, c’est un dancefloor vivant, un terrain de jeu à haute tension. Plus de 160 concerts au compteur et c’est chaque fois un saut dans le vide, oui mais tous ensemble !!



SPOINK en Dj Set Un peu plus de SPOINK ?!! Nos joyeux compagnons animeront le début et la fin de soirée avec un double Dj Set aux couleurs de leurs multiples influences, à leur l’image. De la techno à la drum & bass en passant par la house et la dubstep, alternant savamment entre instants méditatifs et de puissantes invitations à la danse !! Une full SPOINK party en prévision ! .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

English :

Spoink concert at La Rotonde.

L’événement Spoink Châteaurenard a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence