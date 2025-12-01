Spoink de Noël La Petite Halle Paris

Spoink naît à l’été 2019 dans l’Est parisien, avec l’envie de faire danser grâce à une musique électronique improvisée. Le quartet crée des concerts où chaque instant peut évoluer en fonction des interactions entre musiciens et de l’énergie du public.

Sur scène, les instruments guident un parcours entre Techno, Drum’n’Bass, Dubstep et touches Rock. Chaque live est unique, nourri par l’écoute collective et l’envie de proposer un moment vivant et direct.

En quelques années, Spoink a joué plus de 160 concerts en France et en Europe, notamment à Rock en Seine, Fusion Festival (Allemagne), Boomtown (UK), Esperanzah! (BE), Cabaret Sauvage, New Morning, Nouveau Casino ou Chorus Festival.

Leur discographie reflète cette approche : Sharp (2023), premier album entièrement improvisé, explore une techno mélodieuse. Live au Cabaret Sauvage (2024) capture un concert d’une heure trente mêlant Acid Techno, House, Drum’n’Bass et Dubstep. L’EP Briche (2025) s’inspire de la UK Dubstep et reste fidèle à l’improvisation. Un deuxième EP est prévu pour début 2026, ouvrant de nouveaux territoires plus club et expérimentaux.

Guitare : Simon Santrot

Basse : Rocco Vallognes

Claviers : Balthazar Ruff

Batterie : Raphaël Milovanovic

Le samedi 20 décembre 2025

de 21h00 à 01h30

payant Préventes : 8 EUR Tout public.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

