S’Pompier Fecht Mittelbergheim
S’Pompier Fecht Mittelbergheim samedi 25 juillet 2026.
Mittelbergheim
S’Pompier Fecht
Rue Principale Mittelbergheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Venez participer à la fête des pompiers de Mittelbergheim, ambiance garantie !
L’amicale des sapeurs-pompiers de Mittelbergheim organise une nouvelle fête cet été, le dernier week-end du mois de juillet, en remplacement de la traditionnelle fête du vin.
Au programme
Soirée animée par un DJ !
Restauration et buvette sur place (bar à bulles et bar à bière)
Dimanche midi repas unique sur réservation 0 .
Rue Principale Mittelbergheim 67140 Bas-Rhin Grand Est thomaslauffenburger67@gmail.com
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English :
Come and join in the fun at the Mittelbergheim Fire Brigade Festival!
L’événement S’Pompier Fecht Mittelbergheim a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme du pays de Barr
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