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S’Pompier Fecht Mittelbergheim

S’Pompier Fecht Mittelbergheim samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Rue Principale

Ville : 67140 Mittelbergheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0

Mittelbergheim

S’Pompier Fecht

Rue Principale Mittelbergheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Venez participer à la fête des pompiers de Mittelbergheim, ambiance garantie !
L’amicale des sapeurs-pompiers de Mittelbergheim organise une nouvelle fête cet été, le dernier week-end du mois de juillet, en remplacement de la traditionnelle fête du vin.

Au programme

Soirée animée par un DJ !
Restauration et buvette sur place (bar à bulles et bar à bière)
Dimanche midi repas unique sur réservation 0  .

Rue Principale Mittelbergheim 67140 Bas-Rhin Grand Est   thomaslauffenburger67@gmail.com

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English :

Come and join in the fun at the Mittelbergheim Fire Brigade Festival!

L’événement S’Pompier Fecht Mittelbergheim a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme du pays de Barr

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