Mittelbergheim

S’Pompier Fecht

Rue Principale Mittelbergheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Venez participer à la fête des pompiers de Mittelbergheim, ambiance garantie !

L’amicale des sapeurs-pompiers de Mittelbergheim organise une nouvelle fête cet été, le dernier week-end du mois de juillet, en remplacement de la traditionnelle fête du vin.

Au programme

Soirée animée par un DJ !

Restauration et buvette sur place (bar à bulles et bar à bière)

Dimanche midi repas unique sur réservation 0 .

Rue Principale Mittelbergheim 67140 Bas-Rhin Grand Est thomaslauffenburger67@gmail.com

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English :

Come and join in the fun at the Mittelbergheim Fire Brigade Festival!

L’événement S’Pompier Fecht Mittelbergheim a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme du pays de Barr