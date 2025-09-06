Sport Action Trail Kuendu beach Nouméa
Sport Action Trail Kuendu beach Nouméa samedi 6 septembre 2025.
Sport Action Trail
Kuendu beach 120 Ave James Cook Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 08:30:00
fin : 2025-09-06 15:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Le Trail Sport Action, est un trail pédestre de différentes distances, avec peu de dénivelé sur terrain mixte, non chronométré, en semi autosuffisance pour les enfants et les jeunes de 8 à 17 ans inscrits au programme Sport Action
.
Kuendu beach 120 Ave James Cook Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 92.41.50 mairie@ville-noumea.nc
English :
The Trail Sport Action is an un-timed, semi-self-sufficient, walking trail of various distances, with little elevation gain on mixed terrain, for children and young people aged 8 to 17 enrolled in the Sport Action program
German :
Der Trail Sport Action, ist ein Trail zu Fuß über verschiedene Distanzen, mit wenig Höhenunterschied auf gemischtem Gelände, ohne Zeitmessung, als Halb-Selbstversorger für Kinder und Jugendliche von 8 bis 17 Jahren, die im Sport Action Programm eingeschrieben sind
Italiano :
Il Trail Sport Action è un percorso non cronometrato, in semi-autosufficienza, su distanze diverse e su terreni misti, con una breve pendenza, per bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni iscritti al programma Sport Action
Espanol :
El Trail Sport Action es una carrera de trail no cronometrada, en régimen de semi-autosuficiencia, de varias distancias, con un desnivel corto sobre terreno mixto, para niños y jóvenes de 8 a 17 años inscritos en el programa Sport Action
L’événement Sport Action Trail Nouméa a été mis à jour le 2025-08-30 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie