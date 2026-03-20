SPORT ADAPTÉ 22ÈME CHACUN SA FOULÉE Route de Mende Montpellier

SPORT ADAPTÉ 22ÈME CHACUN SA FOULÉE

Route de Mende Bois de Montmaur Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un village d’activités sportives et culturelles au bois de Montmaur, animera la matinée, tandis que des cross loisirs de 1200 m, 2000 m et 3500 m, sont prévus après la pause déjeuner.

Le Montpellier Culture Sport Adapté propose, sous l’égide de la Fédération Française du Sport Adapté, avec le concours, de la Ville et de la Métropole Montpellier Méditerranée, de la Région Occitanie, du Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 22ème édition de Chacun sa Foulée .

Cette manifestation est ouverte aux accompagnateurs, familles et amis pour courir aux cotés des sportifs Sport Adapté dans un esprit de partage.

Les inscriptions sont à faire avant le vendredi 3 avril.

200 participants sont attendus. .

Route de Mende Bois de Montmaur Montpellier 34090 Hérault Occitanie contact@mcsa34.com

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English : SPORT ADAPTÉ 22ÈME CHACUN SA FOULÉE

A village of sporting and cultural activities in the Montmaur woods will enliven the morning, while cross-country races of 1200 m, 2000 m and 3500 m are scheduled after the lunch break.

L’événement SPORT ADAPTÉ 22ÈME CHACUN SA FOULÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 HERAULT SPORT