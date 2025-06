Sport au parc – quartier Malakoff Parc de la Roche Nantes 16 juillet 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-16 15:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme : tir à l’arc, VTT, rugby, panafoot, Grimp’arbre et tyrolienne et bien d’autres activités…L’animation se déroulera dans le quatier Malakoff au parc de la roche.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Parc de la Roche Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions