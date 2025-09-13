Sport boule lyonnaise Portes ouvertes Rodez

Sport boule lyonnaise Portes ouvertes Rodez samedi 13 septembre 2025.

Sport boule lyonnaise Portes ouvertes

3 rue Maréchal Leclerc Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Tu cherches un sport ludique, traditionnel et original, viens jouer à la boule lyonnaise. Tout un sport à découvrir, à tout âge, enfants, ados, adultes, public mixte. Matériel mis à disposition par le club.

Le Sport-Boules est une activité sportive, adaptée à chaque pratiquant. A partir de 7 ans : apprendre en s’amusant. Associer sport et jeux. Un sport complet : Endurance, concentration, esprit d’équipe…Venez-vous essayer à une activité sportive et ludique.

(vidéo de présentation https://ffsb.fr/wa_files/5%20-%20voici%20le%20sport-boules.mp4 ) .

3 rue Maréchal Leclerc Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 73 13 12 rodez.sport.boules@gmail.com

English :

If you’re looking for a fun, traditional and original sport, come and play boule lyonnaise. A whole sport to discover, for all ages, children, teenagers, adults, mixed public. Equipment provided by the club.

German :

Du suchst einen spielerischen, traditionellen und originellen Sport? Dann komm und spiele Boule Lyonnaise. Ein ganzer Sport, den es zu entdecken gilt, in jedem Alter, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, gemischtes Publikum. Material wird vom Verein zur Verfügung gestellt.

Italiano :

Se siete alla ricerca di uno sport divertente, tradizionale e originale, venite a giocare a boule lyonnaise. È uno sport per tutte le età, bambini, adolescenti, adulti e pubblico misto. L’attrezzatura è fornita dal club.

Espanol :

Si buscas un deporte divertido, tradicional y original, ven a jugar a la boule lyonnaise. Es un deporte para todas las edades, niños, adolescentes, adultos y público mixto. Material proporcionado por el club.

L’événement Sport boule lyonnaise Portes ouvertes Rodez a été mis à jour le 2025-09-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)