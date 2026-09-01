Sport boule lyonnaise – Portes ouvertes Rodez
mercredi 16 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Sport boule lyonnaise – Portes ouvertes
3 rue Maréchal Leclerc Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23
Viens découvrir le Sport Boules, viens jouer à la boule lyonnaise. Tu cherches un sport ludique, traditionnel et sportif. Sport à découvrir, à tout âge, U9 U11 U13 U15 et U18, public mixte. Matériel mis à disposition par le club.
Le Sport-Boules est une activité sportive, adaptée à chaque pratiquant. A partir de 7 ans : apprendre en s’amusant. Associer sport et jeux. Un sport complet : Endurance, concentration, esprit d’équipe…Venez-vous essayer à une activité sportive et ludique.
(vidéo de présentation : https://ffsb.fr/wa_files/5%20-%20voici%20le%20sport-boules.mp4 ) .
3 rue Maréchal Leclerc Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 73 13 12 rodez.sport.boules@gmail.com
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English :
Come discover the sport of boules—come play “boule lyonnaise.” Are you looking for a fun, traditional, and athletic sport? A sport for all ages—U9, U11, U13, U15, and U18—open to both boys and girls. Equipment is provided by the club.
L’événement Sport boule lyonnaise – Portes ouvertes Rodez a été mis à jour le 2026-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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