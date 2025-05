Sport Championnat de France d’Ultimate Frisbee – La Rochelle, 7 juin 2025 07:00, La Rochelle.

Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

Venez nombreux.ses encourager les joueurs et découvrir un sport fair-play et impressionnant !

English : Sport Championnat de France d’Ultimate Frisbee

Come one, come all to cheer on the players and discover a fair and impressive sport!

German : Sport Championnat de France d’Ultimate Frisbee

Kommen Sie zahlreich, um die Spieler anzufeuern und einen fairen und beeindruckenden Sport zu erleben!

Italiano :

Venite tutti a fare il tifo per i giocatori e a scoprire uno sport leale e impressionante!

Espanol : Deporte Championnat de France d’Ultimate Frisbee

Vengan todos a animar a los jugadores y a descubrir un deporte justo e impresionante

