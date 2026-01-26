Sport Championnats régionaux de tir à l’arc Pôle Simone Veil Le Havre

Sport Championnats régionaux de tir à l’arc

Pôle Simone Veil 3 parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Le Pôle Simone Veil accueillera deux compétitions de tir à l’arc les 7 et 8 février, organisées par la Compagnie Havraise de Tir à l’Arc.

Dans le cadre de la saison Salles 2025-2026 , le Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc a confié à la Compagnie Havraise de Tir à l’Arc l’organisation de deux championnats régionaux

– Le samedi 7 de 8h à 17h, près de 60 archers normands s’affronteront lors du Championnat Régional par Équipes de Club.

– Le dimanche 8 de 8h à 18h, le Championnat Régional Jeunes rassemblera plus de 100 archers des catégories U11 à U21, toutes armes confondues.

Ces deux journées se dérouleront au Pôle Simone Veil et offriront au public l’occasion de découvrir le tir à l’arc de haut niveau dans une ambiance sportive et conviviale. .

