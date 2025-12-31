[Sport] Compétition de Gymnastique aux Agrès Gymnase 2 Offranville

[Sport] Compétition de Gymnastique aux Agrès

Gymnase 2 / Avenue de l’Épine Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 13:30:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Le Club Gymnique Offranvillais organise une nouvelle compétition interne de gymnastique aux agrès.

Venez découvrir cette toute jeune association et encourager les jeunes sportives qui vous montreront le fruit de leurs entrainements lors de mouvements spectaculaires.

Peut-être une des premières compétitions de futures championnes ?! .

Gymnase 2 / Avenue de l’Épine Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 11 20 94 offranvillegym@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Sport] Compétition de Gymnastique aux Agrès

L’événement [Sport] Compétition de Gymnastique aux Agrès Offranville a été mis à jour le 2025-12-31 par Seine-Maritime Attractivité