Sport dans ta rue PLACE DU CARRÉ GRIS Nantes mercredi 22 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 14:30 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Inscription possible à l’accueil de la Laetitia ou dans la maison de quartier du Breil En famille – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Mercredi 22 octobre, le CSC Laetitia organise « Sport dans ta rue », un évènement sportif gratuit qui a pour but d’initier à la pratique sportive.De 14h30 à 18h00, retrouvez différentes annimation sur l’espace famille (place du carré gris) :Initiation au cirque Jeux en bois Réalité virtuelle Café associatif au petit bonheur Animations multisport De 15h00 à 17h30, les ados (11 ans et +) pourront participez au rallye sportif organisé avec les différents partenaires sportif du quartier. Venez-vous affrontez par équipe sur des activités sportives : RugbyLaser GameParkourBoxeEt autres Enfin, afin de clôturer ce rallye, l’ensemble des ados qui y auront participés pourront prendre part au gouté et à la remise de goodies

PLACE DU CARRÉ GRIS Nantes 44036