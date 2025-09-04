Sport Descente en rappel de la tour de l’hôtel de ville Hôtel de ville du Havre Le Havre

Hôtel de ville du Havre 1517 Place de l’Hôtel de Ville Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-04 09:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

Le Club Alpin Français Le Havre vous invite à vivre une expérience unique en descendant en rappel la tour de l’Hôtel de Ville !

Découvrir la ville du haut du 17e étage de la tour puis, enjamber la parapet pour descendre lentement, suspendu dans le vide, sous l’oeil sécurisant des animateurs du Club Alpin Havrais. Voilà une expérience à tenter si vous n’avez pas le vertige !

Inscription le mercredi 3 septembre à partir de 17h30 devant l’entrée de l’Hôtel de Ville puis, au pied de la tour aux horaires des descentes (sous réserve des places disponibles)

Les enfants de moins de 12 ans seront accompagnés par un moniteur

Il est nécessaire de se présenter 15 minutes avant l’heure de réservation .

Hôtel de ville du Havre 1517 Place de l’Hôtel de Ville Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 45 73 69 secretariatcaflehavre@gmail.com

