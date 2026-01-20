Sport Dimanche gonflé à la piscine du Cours de la République Piscine du Cours de la République Le Havre

Sport Dimanche gonflé à la piscine du Cours de la République

Piscine du Cours de la République
37 Cours de la République
Le Havre
Seine-Maritime

Début : 2026-02-15 09:00:00

fin : 2026-02-15 12:00:00

2026-02-15

Envie d’une sortie originale et amusante ? La piscine du Cours de la République se transforme le temps d’une matinée en véritable terrain de jeux aquatiques, le 15 février prochain.

La piscine du Cours de la République invite petits et grands à plonger dans une ambiance festive à l’occasion du Dimanche gonflé, le dimanche 15 février, de 9h à 12h. Au programme des structures gonflables installées dans les bassins et de nombreux jeux aquatiques pour s’amuser, se dépenser et profiter de l’eau autrement.

Infos et inscription sur place ou par téléphone au 02 35 25 20 93 .

