Sport en Famille 2025 Salle d’activité et de Loisirs du Val de Moine Cholet

Sport en Famille 2025 Salle d’activité et de Loisirs du Val de Moine Cholet dimanche 21 septembre 2025.

Sport en Famille 2025

Salle d’activité et de Loisirs du Val de Moine Salle Grégoire GlisséO Complexe Darmaillacq Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-21

L’Office municipal du sport de Cholet organise avec les associations sportives et le soutien de la Ville de Cholet, la journée Sport en famille, le dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Venez découvrir plus de 20 disciplines sportives sur 5 sites

Salle Grégoire escalade, badminton, volley-ball, tennis de table (de 15h à 18h), roller, skate.

Glisséo (de 10 h à 13 h) plongée, hockey sur glace, short-track, patinage artistique, freestyle.

Complexe Darmaillacq yoga, billard, escrime artistique, chanbara.

Salle d’activité et de loisirs du Val-de-Moine karaté, kung-fu, palet laiton, échecs.

Parc de loisirs de Ribou tir à l’arc, rugby, tennis, cyclisme, voile*, aviron*, canoë*

Le but de ce temps fort ? Venir pratiquer en famille (2 générations minimum) et découvrir le milieu associatif choletais.

*sous réserve des résultats des analyses des cyanobactéries et toxines .

Salle d’activité et de Loisirs du Val de Moine Salle Grégoire GlisséO Complexe Darmaillacq Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 05 54 70 oms-cholet@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sport en Famille 2025 Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais