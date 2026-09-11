Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Sport en famille Bouger avec bébé c’est possible !

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2027-06-11

Date(s) :

2026-09-30

Des temps de marche, yoga, gym douce, danse prénatale, pilate, éveil moteur et massage à vivre avec bébé.

Ces moments corporels favorisent la détente, le lien parent-enfant et l’écoute des sensations, avant de se prolonger par un temps d’échanges convivial entre participantes.

Les familles intéressées peuvent s’inscrire à une séance ponctuelle ou au cycle complet, selon leurs envies et disponibilités.

Renseignements et inscriptions 06 42 51 54 61. .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 51 54 61

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English : Sport en famille Bouger avec bébé c’est possible !

L’événement Sport en famille Bouger avec bébé c’est possible ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains