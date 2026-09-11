Sport en famille Bouger avec bébé c’est possible ! Andernos-les-Bains
mercredi 30 septembre 2026 · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Sport en famille Bouger avec bébé c’est possible !
Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2027-06-11
Date(s) :
2026-09-30
Des temps de marche, yoga, gym douce, danse prénatale, pilate, éveil moteur et massage à vivre avec bébé.
Ces moments corporels favorisent la détente, le lien parent-enfant et l’écoute des sensations, avant de se prolonger par un temps d’échanges convivial entre participantes.
Les familles intéressées peuvent s’inscrire à une séance ponctuelle ou au cycle complet, selon leurs envies et disponibilités.
Renseignements et inscriptions 06 42 51 54 61. .
Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 51 54 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sport en famille Bouger avec bébé c’est possible !
L’événement Sport en famille Bouger avec bébé c’est possible ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Retrouvons-nous au théâtre pour le dévoilement de la saison 2026-2027 ! Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains 11 septembre 2026
- Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies Près de l’église Saint Eloi Andernos-les-Bains 12 septembre 2026
- Vide-greniers ASPTT/CADG Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains 13 septembre 2026
- Journée Porte Ouverte de l’association Feelethik Skate Park Andernos-les-Bains 13 septembre 2026
- Navette Don de plasma Andernos-les-Bains 15 septembre 2026