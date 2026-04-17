Sport en famille circuit training et yoga Saint-Hilaire-de-Chaléons
Sport en famille circuit training et yoga Saint-Hilaire-de-Chaléons mercredi 6 mai 2026.
Saint-Hilaire-de-Chaléons
Sport en famille circuit training et yoga
Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 16:00:00
fin : 2026-05-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Rejoignez les ateliers de sport en famille, ouverts à tous: parents, grands-parents, oncles, tantes… Les enfants de 3 mois à 12 ans participent à leur rythme, en porte-bébé, en motricité libre ou en jeux adaptés. Rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Chaléons
Au programme
de 16h à 17h un circuit-training dynamique mêlant renforcement musculaire, endurance et jeux sportifs, ainsi qu’une séance de Yoga pour découvrir postures et respiration en famille. Un moment ludique, accessible à tous, pour se tonifier, se détendre et renforcer les liens dans la bonne humeur !
de 17h à 18h de l’Accro Yoga en famille pour découvrir postures aériennes à 2, et de la Zumba Gym pour danser, sauter et s’amuser en musique. Accessible à tous, sans expérience requise, ces ateliers allient complicité, bien-être et énergie positive. Un moment idéal pour partager du sport, des rires et renforcer les liens en famille !
pour les familles avec enfant de 3 à 12 ans
réservation obligatoire
réservé aux adhérentes de l’association St’Hil Ensemble
session à 6€ par personne 12€ par duo + tarif de l’adhésion à l’association
toutes les informations pratiques et les inscriptions via le lien
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Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire sthilensemble@gmail.com
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English :
Join our family sports workshops, open to all: parents, grandparents, uncles, aunts… Children aged 3 months to 12 years can participate at their own pace, in a baby carrier, with free motor skills or adapted games. Rendezvous at Saint-Hilaire-de-Chaléons
L’événement Sport en famille circuit training et yoga Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
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