Le service des sports de la Ville de Concarneau organise une journée sportive en plein air. Le 24 mai, rendez-vous dès 10h30 sur le site du Porzou pour une matinée dynamique et amusante en forêt, suivie d’une après-midi riche en émotions au bord de l’eau.

Que vous soyez un sportif aguerri ou un amateur de nature, cette journée est faite pour vous ! Tous les niveaux sont les bienvenus et des éducateurs seront présents pour encadrer les activités et garantir la sécurité de tous les participants.

10h30-12h30 course d’orientation dans les bois

14h00-17h00 kayak et multisports

La journée se clôturera autour d’un goûter

Inscription et informations pratiques au service des sports (

par mail sports@concarneau.fr, ou par téléphone au 07 72 40 25 03.

Rendez-vous à 10h30 au parking Bois du Porzou (Aire de camping-car)

Accès Gratuit et ouvert à tous (+ de 6 ans)

Prévoir son pique-nique et une tenue de rechange pour l’activité kayak, il est recommandé de venir avec des vêtements et des chaussures adaptées à l’extérieur.

Venez nombreux pour cette journée placée sous le signe de la convivialité, de l’effort physique et du plaisir en famille ! .

Le Porzou

Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 38 69

