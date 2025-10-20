Sport en Famille Initiation au Ping-Pong Saint-Affrique

Sport en Famille Initiation au Ping-Pong

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique Aveyron

Gratuit

Gratuit

Gratuit sur inscription

Début : Lundi 2025-10-20

fin : 2025-10-20

2025-10-20

Envie de bouger en famille ? La Ville de Saint-Affrique et Le Quai vous invitent à découvrir le ping-pong lors d’un atelier convivial et accessible à tous !

Venez partager un moment sportif et convivial en famille à l’occasion d’un atelier ping-pong parents/enfants, organisé en partenariat avec le service des sports.

L’événement se déroulera au gymnase du Douze Étoiles, avec deux créneaux au choix 10h ou 11h.

Ouvert aux enfants à partir de 6 ans, cet atelier gratuit permet de découvrir ou redécouvrir le tennis de table dans une ambiance ludique, encadrée et accessible à tous.

Un moment privilégié pour pratiquer une activité sportive ensemble, se dépenser et s’amuser en duo, tout en renforçant les liens familiaux autour du sport.

Gratuit sur inscription auprès du Quai. .

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Want to get active as a family? The town of Saint-Affrique and Le Quai invite you to discover table tennis in a friendly workshop open to all!

German :

Lust auf Bewegung mit der ganzen Familie? Die Stadt Saint-Affrique und Le Quai laden Sie ein, Tischtennis in einem geselligen und für alle zugänglichen Workshop zu entdecken!

Italiano :

Avete voglia di fare attività fisica in famiglia? La città di Saint-Affrique e Le Quai vi invitano a scoprire il tennis da tavolo in un laboratorio amichevole aperto a tutti!

Espanol :

¿Le apetece hacer deporte en familia? La ciudad de Saint-Affrique y Le Quai le invitan a descubrir el tenis de mesa en un simpático taller abierto a todos

