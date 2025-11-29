Sport en Famille

Envie de bouger en famille ? Rejoignez-nous pour un après-midi badminton plein d’énergie et de bonne humeur !

Rendez-vous à pour une séance de badminton en famille, en partenariat avec les services des sports.

L’activité est ouverte aux familles avec des enfants à partir de 5 ans. Le matériel est fourni.

Gratuit, sur inscription .

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Want to get moving as a family? Join us for an energetic afternoon of badminton!

L’événement Sport en Famille Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)