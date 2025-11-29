Sport en Famille Saint-Affrique
Sport en Famille Saint-Affrique mardi 30 décembre 2025.
Sport en Famille
Rue des 12 étoiles Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit sur inscription
Début : Mardi 2025-12-30
Envie de bouger en famille ? Rejoignez-nous pour un après-midi badminton plein d’énergie et de bonne humeur !
Rendez-vous à pour une séance de badminton en famille, en partenariat avec les services des sports.
L’activité est ouverte aux familles avec des enfants à partir de 5 ans. Le matériel est fourni.
Gratuit, sur inscription .
Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19
English :
Want to get moving as a family? Join us for an energetic afternoon of badminton!
