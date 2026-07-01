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AGENDA · Créances

Sport en familles Petits jeux en rythme rue des Ecoles Créances

mercredi 15 juillet 2026 · rue des Ecoles · Créances

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue des Ecoles
Adresse
Dojo
Ville
50710 Créances
Département
Manche
Tarif

Créances

Sport en familles Petits jeux en rythme

rue des Ecoles Dojo Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Des petits jeux sportifs en rythme pour s’amuser en famille !   .

rue des Ecoles Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Sport en familles Petits jeux en rythme

L’événement Sport en familles Petits jeux en rythme Créances a été mis à jour le 2026-07-08 par Côte Ouest Centre Manche

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