AGENDA · Créances
Sport en familles Petits jeux en rythme rue des Ecoles Créances
mercredi 15 juillet 2026 · rue des Ecoles · Créances
Informations pratiques
Créances
Sport en familles Petits jeux en rythme
rue des Ecoles Dojo Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Des petits jeux sportifs en rythme pour s’amuser en famille ! .
rue des Ecoles Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
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English : Sport en familles Petits jeux en rythme
L’événement Sport en familles Petits jeux en rythme Créances a été mis à jour le 2026-07-08 par Côte Ouest Centre Manche
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