Sport en familles Petits jeux en rythme rue des Ecoles Créances

Informations pratiques

Créances

Sport en familles Petits jeux en rythme

rue des Ecoles Dojo Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Des petits jeux sportifs en rythme pour s’amuser en famille ! .

rue des Ecoles Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Sport en familles Petits jeux en rythme

L’événement Sport en familles Petits jeux en rythme Créances a été mis à jour le 2026-07-08 par Côte Ouest Centre Manche