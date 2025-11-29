Sport Escalade Camp4Contest #10 Les Cabanes Urbaines La Rochelle
Sport Escalade Camp4Contest #10 Les Cabanes Urbaines La Rochelle samedi 29 novembre 2025.
Sport Escalade Camp4Contest #10
Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 13:00:00
fin : 2025-11-29 01:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Contest de bloc aux Cabanes Urbaines, ouvert à tous, peu importe le niveau !
Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
English : Sport Climbing Camp4Contest #10
Bouldering contest at Cabanes Urbaines, open to all, whatever your level!
German : Sport Klettern Camp4Contest #10
Boulder Contest in den Cabanes Urbaines, offen für alle, egal welches Niveau!
Italiano :
Gara di boulder alle Cabanes Urbaines, aperta a tutti, qualunque sia il vostro livello!
Espanol : Deporte Escalada Camp4Contest #10
Concurso de búlder en Cabanes Urbaines, ¡abierto a todos, sea cual sea tu nivel!
L’événement Sport Escalade Camp4Contest #10 La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-05 par Nous La Rochelle