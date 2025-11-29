Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sport Escalade Camp4Contest #10 Les Cabanes Urbaines La Rochelle

Sport Escalade Camp4Contest #10 Les Cabanes Urbaines La Rochelle samedi 29 novembre 2025.

Sport Escalade Camp4Contest #10

Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 13:00:00
fin : 2025-11-29 01:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Contest de bloc aux Cabanes Urbaines, ouvert à tous, peu importe le niveau !
Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31  contact@lescabanesurbaines.fr

English : Sport Climbing Camp4Contest #10

Bouldering contest at Cabanes Urbaines, open to all, whatever your level!

German : Sport Klettern Camp4Contest #10

Boulder Contest in den Cabanes Urbaines, offen für alle, egal welches Niveau!

Italiano :

Gara di boulder alle Cabanes Urbaines, aperta a tutti, qualunque sia il vostro livello!

Espanol : Deporte Escalada Camp4Contest #10

Concurso de búlder en Cabanes Urbaines, ¡abierto a todos, sea cual sea tu nivel!

L’événement Sport Escalade Camp4Contest #10 La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-05 par Nous La Rochelle