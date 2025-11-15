Sport et numérique Micro-Folie Port-Jérôme-sur-Seine

Sport et numérique

Micro-Folie 3 Rue René Coty Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

La Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine vous invite à explorer l’art et le sport à travers le numérique. Venez découvrir ou redécouvrir les sports et les événements qui ont marqué l’histoire.

Entrée libre. 20 personnes maximum par créneau. .

Micro-Folie 3 Rue René Coty Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie microfolie@pj2s.fr

English : Sport et numérique

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sport et numérique Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme