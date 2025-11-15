Sport et numérique Micro-Folie Port-Jérôme-sur-Seine
Micro-Folie 3 Rue René Coty Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-15
La Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine vous invite à explorer l’art et le sport à travers le numérique. Venez découvrir ou redécouvrir les sports et les événements qui ont marqué l’histoire.
Entrée libre. 20 personnes maximum par créneau. .
Micro-Folie 3 Rue René Coty Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie microfolie@pj2s.fr
Sport et numérique
