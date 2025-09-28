SPORT ET PATRIMOINE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

SPORT ET PATRIMOINE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne dimanche 28 septembre 2025.

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Une journée familiale avec de nombreuses activités tout public.

Vous choisirez votre destination dans un grand jeu de pistes avec des énigmes à résoudre où vous pourrez parcourir notre bocage vers des lieux tels que le Pont au Duc, la Croix des Quatre Communes, le Bois Rignoux…

Au programme de cette fête du sport, du patrimoine et de la nature

des parcours d’orientation (distances adaptées à tous) ;

des activités sportives avec la participation de l’UFOLEP (tir à l’arc, nouveaux jeux de ballon) ;

la découverte de notre patrimoine naturel et historique ;

une exposition sur la préservation du bocage ;

des jeux bretons.

Bar et restauration sur place. .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

