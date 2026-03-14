Sport et santé mentale : deux tables rondes pour changer les regards Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris

Dans le cadre du Mois de la Santé mentale, deux tables rondes se tiendront le 17 avril entre 16h et 18h30 dans les nouveaux locaux de la MVAC 13 au 31 rue Bobillot autour du thème sport et santé mentale. Elles marquent le lancement d’un cycle de huit rencontres qui se poursuivra dans les prochains mois et viendra compléter la programmation du festival Solimouv, le festival du sport pour tous, prévu le 6 juin.

Table ronde 1 : Sport et santé mentale

Cette première discussion abordera les liens entre vulnérabilité sociale, précarité et santé mentale, et les effets que peut avoir l’activité physique sur le bien-être psychique : réduction du stress, amélioration de l’humeur, reconstruction après des parcours de rupture ou recréation de liens sociaux.

Intervenants : Micheline Claudon, psychologue et addictologue ; Pierre Delaroche, président de la Bagagerie d’Antigel ; Lola Benoit, coordinatrice santé mentale chez Yoga and Sport With Refugees, accompagnée d’une bénéficiaire.

Table ronde 2 : Sport et troubles neurodéveloppementaux

La seconde table ronde s’intéressera à la manière dont le sport peut favoriser l’inclusion des personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux (autisme, TDAH, troubles DYS). Les échanges porteront sur les obstacles rencontrés dans les pratiques sportives classiques et les adaptations possibles pour rendre les activités physiques plus inclusives.

Intervenants : Fredéric Pulvar, qui témoignera de son parcours ; Halim Haddach (Foyer Kellermann) ; Johanna Courtel enseignante en UEMA et Cassandre Loré, autour des questions d’émancipation et de confiance en soi par le sport.

Table ronde le 17 avril 2026. Thématique : le sport et la santé mentale.

Le vendredi 17 avril 2026

de 16h00 à 18h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T16:00:00+02:00_2026-04-17T18:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne 31, rue Bobillot 75013 Paris

https://www.helloasso.com/associations/up-sport-unis-pour-le-sport/evenements/table-ronde-sport-et-sante-mentale



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