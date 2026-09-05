Sport : Event Skate Popoplo – Session plein air, best tricks & DJ set Shapers Club House Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Sport : Event Skate Popoplo – Session plein air, best tricks & DJ set

Shapers Club House 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-11 01:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le crew Popoplo investit la place du club pour une session skate en plein air : session libre, contest de best tricks avec des lots à gagner, puis DJ set jusqu’au bout de la nuit.

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Shapers Club House 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Sports: Popoplo Skate Event – Outdoor session, best tricks, and DJ set

The Popoplo crew is taking over the club’s plaza for an outdoor skate session: open skate, a best-tricks contest with prizes to be won, followed by a DJ set that goes on all night long.

L’événement Sport : Event Skate Popoplo – Session plein air, best tricks & DJ set Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes