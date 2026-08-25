Sport Fight And Furious 11 Complexe sportif Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz

Informations pratiques

Longeville-lès-Metz

Sport Fight And Furious 11

Complexe sportif Saint-Symphorien 1 Boulevard Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le Fight And Furious revient à Metz !

Et cette fois encore, on ne vous propose pas un simple challenge 10 combats professionnels à dimension internationale, avec des combattants d’exception.Joachim Ouraghi, combattant de la prestigieuse organisation ONE.

Le retour du multiple champion du monde K-1, Mehdi Bouanane, qui fera cette fois ses débuts dans une nouvelle discipline le MMALe jubilé d’Amine Zitouni, organisateur et combattant de cette soiréeEt de nombreux autres talents de notre région, en MMA et en boxe pieds-poings.Attentoon à ne pas confondre les événements se suivent, mais ne se ressemblent pas !

Muay-thaï & MMA

Du show, du spectacle, des combattants de haut niveau !

Et faut-il encore vous rappeler ce qu’est le FAF ? Cette soirée sera déjà la 11ème édition. Au fil des années, nous avons organisé certains des plus grands événements de sports de combat de la région, avec des champions de renommée mondiale comme Youssef Boughanem, Patrick Habirora, Karim Gadji… et bien d’autres.

Et croyez-nous on n’a pas fini de vous surprendre.Ne perdez pas de temps, prenez votre place dès maintenant !Places limitées.

Le show, c’est chez nous que ça se passe.Tout public

25 .

Complexe sportif Saint-Symphorien 1 Boulevard Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est

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English :

Fight And Furious is back in Metz!

And once again, we’re not just offering you a simple challenge: 10 professional fights on an international stage, featuring exceptional fighters. Joachim Ouraghi, a fighter from the prestigious ONE organization.

The return of multiple K-1 world champion Mehdi Bouanane, who will make his debut in a new discipline this time: MMA. The anniversary celebration of Amine Zitouni, organizer and fighter for this event. And many other talented athletes from our region, in MMA and kickboxing.Please note: don’t confuse these events—they follow one another, but they’re not the same!

Muay Thai & MMA

Excitement, spectacle, and top-level fighters!

And do we even need to remind you what the FAF is? Tonight’s event will already be the 11th edition. Over the years, we’ve organized some of the region’s biggest combat sports events, featuring world-renowned champions like Youssef Boughanem, Patrick Habirora, Karim Gadji… and many others.

And believe us: we’re not done surprising you yet. Don’t waste any time—get your ticket now! Limited tickets available.

The show is happening right here with us.

L’événement Sport Fight And Furious 11 Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-08-25 par AGENCE INSPIRE METZ