Sport Harlem Globetrotters Quai de la Réunion Le Havre

Sport Harlem Globetrotters

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

100 ans d’émotions, de rires et de joie !

Après avoir foulé les parquets des 5 continents, les Harlem Globetrotters reprennent la route pour célébrer leurs 100 ans !

L’occasion de vivre un moment familial et de voir les stars du basket-ball réaliser des dunks défiant la gravité et figures changeant le cours du match, les fans pourront ressentir l’histoire, la joie et le plaisir que seuls les Globetrotters peuvent offrir. Pour la première fois, l’équipe dévoilera également ses nouveaux maillots 100 Year , rendant hommage à un siècle d’influence mondiale, alors qu’elle affrontera ses rivaux de longue date, les Washington Generals.

Réservation obligatoire. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Sport Harlem Globetrotters

