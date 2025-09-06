Sport Journée portes ouvertes Camp4 Les Cabanes Urbaines La Rochelle
Sport Journée portes ouvertes Camp4 Les Cabanes Urbaines La Rochelle samedi 6 septembre 2025.
Sport Journée portes ouvertes Camp4
Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Camp4 ouvre ses portes !
.
Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
English : Sport Journée portes ouvertes Camp4
Camp4 opens its doors!
German : Sport Journée portes ouvertes Camp4
Camp4 öffnet seine Türen!
Italiano :
Il Camp4 apre le sue porte!
Espanol : Deporte Journée portes ouvertes Camp4
Camp4 abre sus puertas
L’événement Sport Journée portes ouvertes Camp4 La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-06 par La Rochelle Tourisme