Informations pratiques

Riespach

Sport Klassic Event

4 Chemin des Fraises Riespach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 11:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Exposition automobile, buvette et food truck sur place.

Deuxième édition du SPORT KLASSIC EVENT, exposition automobile.

Organisé par le LPG CLUB, cet événement rassemblera passionnés, véhicules d’exception et ambiance conviviale dans un cadre atypique. Buvette et food truck sur place.

Vous souhaitez exposer votre (vos) véhicule(s) ? Réservez vite votre place par mail lpg.club68@gmail.com, joindre une photo de son véhicule et une petite description technique .

4 Chemin des Fraises Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 48 52 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Car show, refreshment stand, and food truck on site.

L’événement Sport Klassic Event Riespach a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme du Sundgau