Sport La Ronde des Ruelles Rue du chemin vert La Jarrie

Sport La Ronde des Ruelles

Rue du chemin vert Parking Collège Françoise Dolto La Jarrie Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:15:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Une nouvelle fois cette année, l’association jarrienne Enfance, Sports et Loisirs organise La Ronde des Ruelles. Une 3ème édition qui s’annonce tout aussi conviviale et festive que les précédentes, avec plus de 650 coureurs attendus.

.

Rue du chemin vert Parking Collège Françoise Dolto La Jarrie 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine presidence.esl@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once again this year, the Jarrienne Enfance, Sports et Loisirs association is organizing La Ronde des Ruelles. The 3rd edition promises to be just as convivial and festive as its predecessors, with over 650 runners expected.

L’événement Sport La Ronde des Ruelles La Jarrie a été mis à jour le 2026-02-28 par Nous La Rochelle