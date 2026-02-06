Sport Les foulées de Montgeon 2026 Parc forestier de Montgeon Le Havre

Sport Les foulées de Montgeon 2026

Parc forestier de Montgeon Avenue Jacques Anquetil Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Viens relever un défi sportif avec les Foulées de Montgeon ! Cette course, organisée en plein cœur du Havre, t’invite à découvrir un cadre naturel exceptionnel en Normandie. Que tu sois un passionné de running ou que tu cherches simplement à te dépasser, cet événement est fait pour toi.

Deux formats de course sont proposés

– Le 10 km Un parcours sans dénivelé, idéal pour tester ta vitesse et ton endurance.

– Le relais 10 km Une aventure à partager ! Constitue ton équipe et franchissez ensemble la ligne d’arrivée.

Inscription obligatoire .

Parc forestier de Montgeon Avenue Jacques Anquetil Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie espritsportif76@yahoo.fr

