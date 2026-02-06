Sport Les foulées de Montgeon 2026 Parc forestier de Montgeon Le Havre
Sport Les foulées de Montgeon 2026 Parc forestier de Montgeon Le Havre dimanche 12 avril 2026.
Sport Les foulées de Montgeon 2026
Parc forestier de Montgeon Avenue Jacques Anquetil Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Viens relever un défi sportif avec les Foulées de Montgeon ! Cette course, organisée en plein cœur du Havre, t’invite à découvrir un cadre naturel exceptionnel en Normandie. Que tu sois un passionné de running ou que tu cherches simplement à te dépasser, cet événement est fait pour toi.
Deux formats de course sont proposés
– Le 10 km Un parcours sans dénivelé, idéal pour tester ta vitesse et ton endurance.
– Le relais 10 km Une aventure à partager ! Constitue ton équipe et franchissez ensemble la ligne d’arrivée.
Inscription obligatoire .
Parc forestier de Montgeon Avenue Jacques Anquetil Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie espritsportif76@yahoo.fr
