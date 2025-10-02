Sport les jeux du Technopole Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ParisTech Metz

Sport les jeux du Technopole Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ParisTech Metz jeudi 2 octobre 2025.

Sport les jeux du Technopole

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ParisTech 4 rue Augustin Fresnel Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-02 17:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Les Jeux du Technopôle c’est l’évènement sportif de la programmation Metz l’Etudiante l’Event. Affronte d’autres équipes d’étudiants et de

salariés de grandes entreprises du territoire dans un cadre convivial et décalé. Forme ton trio et viens te challenger autour d’épreuves mythiques, la course de rameurs et le volley fluo, et d’autres épreuves secrètes dévoilée le jour J.Tout public

.

English :

Les Jeux du Technopôle is the sporting event of the Metz l’Etudiante l’Event program. Compete against other teams of students and

from local companies in a friendly, offbeat setting. Form your trio and challenge yourselves to the legendary rowing race and fluorescent volleyball, as well as other secret events revealed on the day.

German :

Die Jeux du Technopôle ist das Sportereignis der Programmplanung von Metz l’Etudiante l’Event. Treten Sie gegen andere Teams aus Studenten und

angestellten großer Unternehmen der Region in einem geselligen und unkonventionellen Rahmen. Bilde dein Trio und fordere dich bei legendären Wettkämpfen heraus, dem Ruderrennen und dem Fluo-Volleyball, sowie bei anderen geheimen Wettkämpfen, die am Tag X enthüllt werden.

Italiano :

I Technopôle Games sono l’evento sportivo del programma Metz l’Etudiante l’Event. Gareggiate contro altre squadre di studenti e dipendenti

delle principali aziende della regione in un contesto amichevole e fuori dagli schemi. Formate il vostro trio e venite a sfidarvi in alcuni eventi leggendari, la gara di canottaggio e la pallavolo fluorescente, oltre ad altri eventi segreti che saranno svelati il giorno stesso.

Espanol :

Los Juegos del Technopôle son el acontecimiento deportivo del programa Metz l’Etudiante l’Event. Compita contra otros equipos de estudiantes y empleados

de las grandes empresas de la región en un ambiente amistoso y original. Forme su trío y venga a desafiarse a algunas pruebas legendarias, la carrera de remos y el voleibol fluorescente, así como a otras pruebas secretas que se desvelarán ese mismo día.

