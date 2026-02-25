Sport Les Vieux Lézards Rue de la Piscine Metz

Sport Les Vieux Lézards

Rue de la Piscine Gymnase du Luxembourg Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Le CEEM organise son open amical d’escalade au bénéfice du Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine.

Bien plus qu’un open d’escalade, le CEEM, affilié à la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME), propose pour tous et toutes une compétition amicale placée sous le signe du plaisir de grimper et soutenue par de nombreux sponsors et partenaires.

Jusqu’à 80 grimpeurs pourront se mesurer à 16 nouvelles voies (cotation 4 à 7) spécialement ouvertes pour l’occasion. Une restauratrice professionnelle vous proposera un repas. Enfin, l’ensemble des bénéfices de cet événement sera reversé au Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine pour la protection et la préservation de la nature.

Programme

Samedi Compétition mineurs

Dimanche Compétition majeurs.Tout public

Rue de la Piscine Gymnase du Luxembourg Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

CEEM organizes its friendly climbing open in aid of the Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine.

Much more than just a climbing open, the CEEM, affiliated to the Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME), is offering a friendly competition for all, based on the pleasure of climbing and supported by numerous sponsors and partners.

Up to 80 climbers will compete on 16 new routes (grading 4 to 7) specially opened for the occasion. A professional caterer will be on hand to serve a meal. All proceeds from the event will be donated to the Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine for the protection and preservation of nature.

Program

Saturday: Minor competition

Sunday: Major competition.

L’événement Sport Les Vieux Lézards Metz a été mis à jour le 2026-02-25 par AGENCE INSPIRE METZ