Sport Maman Bébé Saint-Hilaire-de-Chaléons

Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-27 11:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17

Jeune maman, que diriez-vous de reprendre le sport en douceur et en sécurité avec bébé à vos côtés ? Rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Chaléons

Un atelier post-partum pour permettre aux mamans de se remettre en forme sans se séparer de leur enfant.

Au programme

5 ateliers vous sont proposés

pour les mamans ayant terminé leur rééducation périnéale et leur bébé de 2 mois à 3 ans

réservation obligatoire

réservé aux adhérentes de l’association St’Hil Ensemble

session à 8€ + tarif de l’adhésion à l’association

toutes les informations pratiques et les inscriptions par mail

Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire sthilensemble@gmail.com

English :

As a new mother, how would you like to get back into sport safely and gently with your baby by your side? Meet us at Saint-Hilaire-de-Chaléons

