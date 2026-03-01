Sport Maman Bébé Saint-Hilaire-de-Chaléons
Sport Maman Bébé Saint-Hilaire-de-Chaléons vendredi 20 mars 2026.
Sport Maman Bébé
Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-27 11:00:00
Date(s) :
2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17
Jeune maman, que diriez-vous de reprendre le sport en douceur et en sécurité avec bébé à vos côtés ? Rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Chaléons
Un atelier post-partum pour permettre aux mamans de se remettre en forme sans se séparer de leur enfant.
Au programme
5 ateliers vous sont proposés
pour les mamans ayant terminé leur rééducation périnéale et leur bébé de 2 mois à 3 ans
réservation obligatoire
réservé aux adhérentes de l’association St’Hil Ensemble
session à 8€ + tarif de l’adhésion à l’association
toutes les informations pratiques et les inscriptions par mail
Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire sthilensemble@gmail.com
English :
As a new mother, how would you like to get back into sport safely and gently with your baby by your side? Meet us at Saint-Hilaire-de-Chaléons
