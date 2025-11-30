Sport Marathon de La Rochelle Serge Vigot Espace Encan La Rochelle

Populaire, convivial et festif le Marathon de La Rochelle Serge Vigot met en jambe toute la ville chaque dernier week-end de novembre depuis 1991 !

La Rochelle 17004 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 42 19 info@marathondelarochelle.com

Popular, friendly and festive, the Serge Vigot La Rochelle Marathon has been getting the whole city moving every last weekend in November since 1991!

Beliebt, freundlich und festlich, der Serge Vigot La Rochelle Marathon bringt seit 1991 jedes letzte Wochenende im November die ganze Stadt in Bewegung!

Popolare, amichevole e festosa, la Maratona Serge Vigot La Rochelle mette in movimento l’intera città ogni ultimo fine settimana di novembre dal 1991!

Popular, simpático y festivo, el Maratón Serge Vigot de La Rochelle pone en movimiento a toda la ciudad cada último fin de semana de noviembre desde 1991.

