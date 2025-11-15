Sport Metz Handball VS DVSC Schaeffler LES ARÊNES Metz
Sport Metz Handball VS DVSC Schaeffler LES ARÊNES Metz samedi 15 novembre 2025.
Sport Metz Handball VS DVSC Schaeffler
LES ARÊNES 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 18:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
GP8Tout public
.
LES ARÊNES 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sport Metz Handball VS DVSC Schaeffler Metz a été mis à jour le 2025-09-25 par AGENCE INSPIRE METZ