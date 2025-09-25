Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sport Metz Handball VS Entente Sportive Bisontine Féminine LES ARÊNES Metz

Sport Metz Handball VS Entente Sportive Bisontine Féminine

Sport Metz Handball VS Entente Sportive Bisontine Féminine LES ARÊNES Metz mercredi 28 janvier 2026.

Sport Metz Handball VS Entente Sportive Bisontine Féminine

LES ARÊNES 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-28 20:00:00
fin : 2026-01-28

Date(s) :
2026-01-28

J13Tout public
  .

LES ARÊNES 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sport Metz Handball VS Entente Sportive Bisontine Féminine Metz a été mis à jour le 2025-09-25 par AGENCE INSPIRE METZ